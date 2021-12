Monza, nascondeva 62 chili di hashish in un garage: arrestato Un uomo è stato arrestato dopo che è stata trovata della droga in un garage a Monza: in totale sono stati trovati 62 chili di hashish.

A cura di Ilaria Quattrone

Repertorio

Aveva nascosto un grande quantitativo di droga in un garage per un valore di mezzo milione di euro: un uomo di trent'anni è stato arrestato a Monza. Il 30enne dovrà rispondere dell'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza è parte di una serie di controlli, condotti dalla Guardia di Finanza, proprio per contrastare lo spaccio nelle piazze brianzole durante il periodo natalizio.

La droga nascosta in garage

Le Fiamme Gialle, dopo aver trovato del denaro contante in un armadio della camera da letto (sarebbe stato circa novemila euro), hanno eseguito ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione, hanno trovato in garage circa 62 chili di hashish. La droga era suddivisa in 250 blocchi coperti con plastica e nastro adesivo. Questi erano poi stati nascosti in alcuni sacchi e sotto dei cartoni. Il 30enne è stato trasferito nel carcere di Monza.

Mantova, arrestata coppia di spacciatori: droga nascosta in un pollaio

L'operazione ricorda quella avvenuta a Mantova: due persone sono state arrestate, sempre con l'accusa di spaccio di droga, dopo che sono stati trovati dei panetti di hashish in un pollaio. La squadra mobile stava effettuando dei controlli quando uno dei dipendenti dell'azienda ha iniziato ad assumere un comportamento strano. Da qui, sono scattate perquisizioni più approfondite. Nel pollaio sono stati trovati 55 chili di hashish e 5,7 chili di marijuana. La droga era stata confezionata in 535 sacchetti. Sia lui che un'altra persona sono state arrestate. Sempre qualche giorno prima a Milano, un ragazzo di 27 anni aveva invece nascosto della droga in un hotel del centro città.