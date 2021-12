A Milano sequestrati quasi 60 chili di droga e 60mila euro: arrestati quattro spacciatori La Polizia di Milano ha arrestato quattro spacciatori e sequestrato 60 chili di droga oltre a circa 60mila euro in contanti in diverse operazioni sul territorio.

La Polizia a Milano ha arrestato tre cittadini italiani e uno albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Sono stati sequestrati complessivamente circa 60 chili di stupefacente e 60mila euro in contanti.

Tutto è partito da un controllo in zona San Siro

Tutto è partito da un controllo degli agenti della sezione antidroga appostati in zona San Siro. Qui è stato fermato un cittadino italiano di 51 anni a bordo di una Citroen C4, all’altezza dell’uscita 2, allo svincolo con il Gallaratese. Nel suo portabagagli, dentro uno scatolone di cartone aveva cinque confezioni sottovuoto di marijuana, per un totale di circa 5 chili e mezzo di droga. Il 51enne aveva con sé anche duemila euro in contanti e un’agenda con conteggi diversi riconducibili alle consegne dello stupefacente. Nell’abitazione a Buscate, in provincia di Milano, sono stati trovati due chili tra marijuana e cocaina e quasi quattromila euro in contanti. Dopo altre indagini, i poliziotti hanno raccolto altri elementi che portavano a un altro appartamento, dove abitavano un 47enne con precedenti e una donna di 36 anni, e dove sono stati trovati 50 chili di marijuana, 3 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Arrestato un 47enne trovato con droga e 57mila euro in contanti

Nella stessa sera, i poliziotti della sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, a Castano Primo, nel Milanese, hanno notato, vicino a uno stabile, un uomo che aveva atteggiamenti sospetti. Il 47enne, di origini albanesi, è stato trovato con 18 involucri con 10 grammi di cocaina, e nella sua abitazione a Cuggiono, nel Milanese, i poliziotti hanno trovato, oltre a 143 grammi di cocaina e 56 grammi di hashish anche 57 mila euro in contanti.