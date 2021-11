Manifestazione degli studenti oggi a Milano: previste deviazioni dei mezzi pubblici È partito da Largo Cairoli il corteo studentesco che questa mattina attraverserà le strade di Milano. Previste deviazioni delle linee di superficie Atm.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Facebook

Oggi, mercoledì 19 dicembre, gli studenti scendono in piazza anche a Milano. La manifestazione è da poco partita da Cairoli e passerà per le vie del centro città, terminando davanti alla sede della Prefettura. "Dopo quasi due anni di pandemia è impensabile lasciare la scuola com'era prima – scrivono gli studenti nel manifesto dove si annuncia il corteo – Dobbiamo farci sentire perché in gioco ci sono i nostri diritti, la nostra scuola, il nostro futuro.Vogliamo edifici sicuri ed ecologici, vogliamo cambiare la didattica perché sia realmente partecipativa, educazione alla sessualità, all'affettività e al piacere. Chiediamo che ci venga garantito il nostro diritto allo studio attraverso un reddito di formazione e servizi gratuiti: dai trasporti pubblici fino al costo del materiale scolastico, studiare non può essere un lusso".

Le deviazioni del traffico

Atm ha già annunciato le deviazioni in corso dei mezzi di superficie per la manifestazione in centro. Il tram 1 devia il tragitto in entrambe le direzioni. La linea 2 fa servizio su due tratte, Negrelli-Cantù e Bausan-piazzale Baiamonti. Il tram 4 termina le corse in piazzale Baiamonti. Non raggiunge il capolinea di Cairoli. La linea 12 fa servizio su due tratte, viale Molise-Dogana e Roserio-Cenisio M5, il 14 fa servizio su due tratte, Lorenteggio-Cantù e Cimitero Maggiore-Cenisio M5. L'autobus 50 termina le corse in Cadorna e non raggiunge il capolinea di Cairoli, il bus54 in entrambe le direzioni, devia da piazza Tricolore a largo Augusto. La linea 57 termina le corse a Lanza e non raggiunge il capolinea di Cairoli. Il 61, in entrambe le direzioni, devia da Pagano a via Senato.