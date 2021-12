Green pass sui mezzi pubblici da oggi 6 dicembre, controlli delle forze dell’ordine in metro a Milano Iniziati i controlli sui mezzi pubblici a Milano per il green pass. A partire da oggi, infatti, tutti i passeggeri devono dotarsi di certificazione verde se vogliono usufruire del trasporto pubblico locale.

Sono iniziati oggi i controlli delle forze dell'ordine per il green pass sui mezzi pubblici e i treni regionali. La certificazione verde base, nel giorno dell'introduzione del Super Green Pass, viene resa obbligatoria a tutti coloro i quali vogliano usufruire del trasporto pubblico locale. Resta sempre necessaria anche per andare nei luoghi di lavoro e viene resa obbligatoria per soggiornare negli alberghi e recarsi in piscina e in palestra.

Controlli per il green pass sui mezzi pubblici a Milano

Già dalla prima mattinata di oggi, le forze dell'ordine, che hanno affiancato le squadre di controllori dell'Atm, si sono recate nelle principali stazioni della metropolitana di Milano per eseguire controlli a campione sui passeggeri. Come stabilito dalla Prefettura, le operazioni vengono eseguite all'ingresso o all'uscita delle stazioni stesse per non creare impedimenti alla circolazione dei mezzi. Sugli autobus, ad esempio, verranno effettuati meno controlli proprio per non recare danni alla linea e al traffico, motivo per cui la certificazione verde base potrà essere chiesta alle fermate. Per il momento, a Milano la situazione appare tranquilla. I passeggeri fermati e controllati sinora hanno tutti mostrato il proprio green pass. Chi dovesse essere sorpreso senza il documento valido, rischia una multa fino a tremila euro.

Introdotto il Super Green Pass

Con oggi viene introdotto poi anche il Super Green Pass, la certificazione verde rafforzata rilasciata solo ai vaccinati e a coloro che hanno superato la malattia. Il Super Green Pass sarà necessario per poter assistere a tutti gli eventi sportivi, all'aperto e al chiuso, agli eventi mondani, per l'accesso in discoteca e allo stadio e al cinema. Anche per mangiare nei ristoranti al chiuso o nei bar, a partire da oggi, servirà la nuova carta verde. Il tampone negativo nelle ultime 48 ore non basta più.