Maniaco con precedenti palpeggia due donne in pieno centro, arrestato dai carabinieri Un maniaco di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano per aver palpeggiato due donne in corso Buenos Aires e aver preso a calci e pugni i militari nel tentativo di fuga.

Due donne palpeggiate dallo stesso uomo nel giro di poche ore. Lo stesso, un cittadino di 25 anni di origini Maliane, ha poi preso a calci e pugni i militari che lo avevano fermato nel tentativo di scappare. Momenti di follia a Milano, in corso Buenos Aires nel tratto compreso tra piazzale Loreto e Porta Venezia.

Tutto è successo intorno alle 13.30 quando alcuni passanti hanno allertato il 112 dopo aver notato che il 25enne stava molestando la sua prima vittima. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Milano Monforte che hanno trovato il ragazzo mentre tentava di immobilizzare una donna di 57 anni continuando a toccarle il seno nonostante lei cercasse di opporsi. Vedendo i militari, il 25enne ha tentato di aggredirli. A salvare i colleghi, sono stati alcuni militari del Radiomobile che sono riusciti a bloccare il maniaco e arrestarlo con le accuse di violenza sessuale continuata e resistenza a pubblico ufficiale. Nel mentre che i militari ammanettavano, un'altra donna, anch'essa 57enne di origini romene, ha lamentato la medesima violenza sessuale, dicendo di essere stata a sua volta palpeggiata dal 25enne. Le donne sono cosi state visitate sul posto da un'ambulanza inviata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia e successivamente accompagnate in Caserma dove hanno denunciato il 25enne. Questi è risultato avere precedenti per violenza privata, molestia, evasione e droga. Inoltre lo scorso 24 febbraio era stato raggiunto da Daspo dalla zona della Stazione centrale. Il 25enne è stato portato in carcere al San Vittore.