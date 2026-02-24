milano
Mangia e scappa senza pagare: donna bandita da tutti i ristoranti del Pavese per un anno

La polizia di Vigevano (Pavia) vieta a una donna di 40 anni di accedere nei ristoranti di Pavia e provincia per almeno un anno, dopo averla denunciata per insolvenza fraudolenta per essere uscita da un locale senza pagare.
A cura di Francesca Caporello
Sarebbe entrata in un noto ristorante di Pavia, avrebbe ordinato e consumato un pasto completo, poi al momento del conto si sarebbe allontanata dal locale senza pagare.

Secondo quanto si apprende, proprio per questo atteggiamento, una donna di 40 anni non potrà più accedere ai ristoranti dell'intera provincia di Pavia per almeno un anno, come stabilito da due misure di prevenzione notificate dagli agenti del commissariato di Vigevano (Pavia): un avviso orale e un "Daspo Willy". La violazione del divieto prevede la reclusione di una a tre anni e una multa fino a 24mila euro.

Stando sempre alle informazioni diffuse, lo scorso 18 dicembre la donna era scappata da un noto ristorante di Vigevano (Pavia) senza pagare il conto di 70 euro. I proprietari del locale l'avrebbero inseguita e raggiunta – insieme a loro anche il marito della donna –  ma questa per tutta risposta avrebbe detto di stare andando a casa a prendere il portafoglio e che poi sarebbe tornata a saldare il conto. Ma così, ovviamente non è stato.

Così i titolari si sarebbero rivolti alla polizia e grazie alle immagini di videosorveglianza del locale sarebbero riusciti a identificare la donna. Una volta individuata sarebbe stata denunciata per insolvenza fraudolenta. Ma oggi è arrivato un ulteriore provvedimento che prevede appunto che la donna non entri per almeno un anno nei ristoranti di Pavia e di tutta la provincia.

