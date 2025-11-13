milano
Inchiesta sull’urbanistica a Milano

Manfredi Catella resta libero, respinto il ricorso del pm: “Non va arrestato, nemmeno Scandurra e Bezziccheri”

La Cassazione ha confermato i provvedimenti del Riesame: revocati gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, Ceo di Coima, e Alessandro Scandurra, membro della Commissione paesaggio del Comune. Confermata anche la revoca della misura cautelare per Andrea Bezziccheri.
A cura di Giulia Ghirardi
Manfredi Catella – Photo by Marco Ottico/Lapresse
Inchiesta sull’urbanistica a Milano

Respingendo il ricorso della procura di Milano, la Cassazione ha confermato oggi, giovedì 13 novembre, i provvedimenti del Riesame con cui, già lo scorso agosto, erano stati revocati gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, Ceo di Coima, e per Alessandro Scandurra, uno dei componenti della Commissione paesaggio del Comune, per assenza di gravi indizi sulla presunta corruzione. Inoltre, è stata confermata la revoca della misura cautelare per il patron di Bluestone, Andrea Bezziccheri, l'unico che era finito in carcere a fine luglio nell'ambito della maxi inchiesta sulla gestione dell'urbanistica milanese.

Il ricorso della procura contro la scarcerazione

Lo scorso 31 luglio Catella e Scandurra sono stati arrestati: il primo per corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, il secondo per corruzione, falso, conflitto d’interesse, cioè per aver accettato incarichi da Coima che sarebbero stati valutati nella commissione di cui faceva parte. Successivamente, a entrambi sono stati revocati gli arresti domiciliari per mancanza di prove. Secondo i giudici del Riesame, gli elementi sul tavolo non sarebbero stati, infatti, sufficienti a incastrarli.

La Procura si è quindi opposta a tale decisione e ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione del Tribunale perché sarebbero stati valutati soltanto i "singoli atti di corruzione" perdendo di vista il sistema "nella sua complessità". Ricorso che, però, oggi è stato respinto dalla Cassazione che ha, invece, confermato i provvedimenti del Riesame per "assenza di gravi indizi sulla presunta corruzione".

Inchiesta
Case vendute a 15 milioni di euro, solo 50mila vanno al Comune: l'edilizia di lusso è sulle spalle dei milanesi
La Procura ha sequestrato il cantiere di viale Papiniano a Milano
L'accusa di abuso edilizio
