Inchiesta urbanistica a Milano, si dimettono il presidente e tre membri della Commissione paesaggio Le dimissioni del presidente della commissione paesaggio del Comune Alessandro Ubertazzi, degli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti arrivano dopo le indagini a loro carico avviate pochi giorni fa dalla Procura di Milano.

Foto repertorio

Hanno rassegnato le loro dimissioni al sindaco di Milano Beppe Sala e all'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi il presidente della commissione paesaggio del Comune Alessandro Ubertazzi e altri tre membri, gli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti. Secondo quanto emerso al momento, le dimissioni arrivano dopo le indagini a loro carico avviate pochi giorni fa dalla Procura milanese, nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica e su presunti abusi edilizi.

Lo scorso dicembre la commissione Paesaggio era stata rinnovata nei membri e nel regolamento per garantire più trasparenza anche dopo le inchieste che hanno travolto il mondo dell'urbanistica cittadina, ma Ubertazzi, Marinoni, De Amicis e Vanetti erano stati comunque riconfermati. Poi il passo indietro di oggi. "Ringraziando per la stima accordata e per l'opportunità che ci è stata data di contribuire alla qualità del paesaggio della nostra città", si legge nella comunicazione di dimissioni, arrivata al primo cittadino via mail, "in seguito alle contestazioni che ci sono state mosse dalla Procura milanese riteniamo di dover rassegnare le nostre dimissioni dalla commissione per il paesaggio. Quanto sopra non solo per meglio esercitare il nostro diritto alla difesa in tutte le sedi opportune ma anche a tutela della nostra onorabilità personale e professionale".