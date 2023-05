Mamma e nonna litigano a una partita di calcio fra bambini: scoppia la rissa Una mamma di 39 anni e una nonna di 71 si sono messe le mani addosso durante una partita di calcio tra bambini. La più anziana delle due è stata trasportata in ospedale per un malore.

Durante una partita di calcio tra bambini classe 2013 a Pianengo, nel Cremasco, una mamma di 39 anni e una nonna di 71 si sono prima insultate a vicenda e poi si sarebbero azzuffate. Il motivo della lite, stando al racconto degli altri genitori presenti, sarebbe stato un fallo che ha avuto come protagonisti i rispettivi giovani atleti. Le due donne sono state separate dal resto del pubblico e per la più anziana delle due è stato necessario il trasporto in ospedale per un malore.

La discussione e poi la lite

La partita si stava giovando nel campo sportivo dell'oratorio di Pianengo, un paesino da 2.500 abitanti. Erano le 20 di sera di domenica 21 maggio e in campo c'erano i calciatori classe 2013 della Ripaltese e della Soresinese.

Ad un certo punto, probabilmente come racconta La Provincia di Cremona dopo un fallo da gioco, due donne iniziano a discutere. In poco tempo sono passate agli insulti e con il mettersi le mani addosso.

La 71enne è stata trasportata in ospedale

Preoccupati per la situazione che si era creata, gli altri genitori che stavano assistendo alla partita sono intervenuti prima che una delle due donne riportasse conseguenze serie da quello scontro. Proprio quando era tornata la calma, la 71enne è stata colta da un malore. Si è trattato di un calo improvviso della pressione, che ha richiesto l'intervento del personale sanitario della Croce Rossa di Crema.

L'anziana è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Maggiore per accertamenti, mentre la 39enne ha rifiutato il trasferimento. Sembrava scossa, ed è stata assistita sul posto dai sanitari. Nel frattempo, un genitore preoccupato ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri del comando di Compagnia, arrivate da Crema e da Vailate