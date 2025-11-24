milano
Mamma e figlia di due anni investite da un’auto sulle strisce pedonali mentre vanno all’asilo: ricoverate in ospedale

Una donna di 32 e una bimba di due anni, mamma e figlia, dirette all’asilo sono state investite questa mattina sulle strisce pedonali da un’auto guidata da una 21enne.
A cura di Francesca Caporello
Foto di repertorio
Una mamma e sua figlia sono state investite sulle strisce pedonali questa mattina a Merate (Lecco), mentre erano dirette all'asilo. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse, l'incidente si è verificato poco prima delle 9, tra viale Giuseppe Verdi, all'altezza del civico 95, e via Fratelli Cernuschi. A provocare l'incidente sarebbe stata un'auto, guidata da una ragazza di 21 anni. 

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi – un'auto infermieristica, due ambulanze – inviate da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza. Presente anche la Polizia Locale per tutti i rilievi del caso.

La mamma, una donna di 32 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Lecco per un trauma a una gamba. Mentre la figlia, una bimba di due anni, ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata anche lei in codice giallo all'ospedale di Lecco. La conducente dell'auto invece non avrebbe riportato ferite né traumi, pertanto per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale. Tuttavia secondo quanto diffuso la ragazza alla guida, sarebbe stata assistita sul posto dai sanitari in quanto sotto shock.

La Polizia Locale di Merate è al lavoro per ricostruire l'accaduto e capire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento si sa che la ragazza viaggiava a bassa velocità ed era impegnata in una manovra di svolta. Da chiarire ancora come mai non sia riuscita a frenare per tempo, in vista dei pedoni e in prossimità delle strisce pedonali.

Cronaca
