Auto finisce fuori strada, gravissimo un bimbo di 3 mesi: in ospedale anche le sorelline di 3 e 5 anni

Questo pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale nel Cremonese. Ricoverati in gravi condizioni un bimbo di 3 mesi, le sorelline di 3 e 5 anni, i genitori e il nonno.

Foto di repertorio

Questo pomeriggio, venerdì 21 novembre, si è verificato un grave incidente stradale sulla provinciale che porta a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona. Nel sinistro è rimasto coinvolto un bimbo di 3 mesi che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravissime condizioni. Ricoverate anche le sorelline di 3 e 5 anni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle ore 14:00 di oggi pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di quattro ambulanze, due automediche e due elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Cremona e le forze dell'ordine.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la famiglia stava viaggiando su una Renault Clio quando – presumibilmente a causa dell'asfalto viscido per la pioggia – il conducente ha perso il controllo dell'auto e ha invaso la corsia di marcia opposta prima di finire in un campo sul lato della carreggiata.

Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni del bimbo di 3 mesi, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportarlo immediatamente all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a bordo dell'elisoccorso. Al momento, il piccolo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Gravi anche le sorelline, rispettivamente di 3 e 5 anni, la mamma, il papà e il nonno, ricoverati all'ospedale di Cremona.