Bimbo di 7 anni viene investito da un’auto e rimane incastrato: trasferito in ospedale

A Porlezza (Como) un bimbo di 7 anni è stato investito da un’automobile ed è rimasto incastrato sotto. I vigili del fuoco lo hanno salvato.

I vigili del fuoco che salvano il bimbo rimasto incastrato sotto l’automobile

Si è conclusa con un lieto fine l'intervento dei vigili di fuoco avvenuto oggi, sabato 1 novembre 2025, a Porlezza, un comune di appena quattromila abitanti della provincia di Como, dove è stato salvato un bambino di appena sette anni che è rimasto incastrato sotto a un'automobile.

Intorno alle 13.15, i pompieri hanno ricevuto la segnalazione di un piccolo che era appena stato investito sulla strada statale 340 da un'automobile, una Volvo, e a causa dell'impatto era rimasto incastrato sotto al veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente. E con loro, c'erano gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Come mostrato dall'immagine in evidenza, i vigili del fuoco hanno sollevato l'automobile e, insieme agli operatori sanitari, hanno cercato di tranquillizzare il piccolo e tirarlo fuoco. Dopo tanta pazienza e accortezza, i pompieri sono riusciti nel loro intento e hanno affidato il bimbo alle mani dei medici che, dopo gli accertamenti sul posto, lo hanno trasferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove sono stati svolti ulteriori esami e approfondimenti.

Il piccolo non risulta in pericolo di vita. Sulla dinamica indagheranno le forze dell'ordine, che cercheranno di capire e comprendere meglio cosa sia accaduto ed eventualmente accerteranno tutte le responsabilità.