Mamma di 37 anni morta dopo essere stata dimessa tre volte dall’ospedale: ora si indaga per omicidio È stato aperto un’inchiesta per omicidio colposo sul caso di Paula Almeida, la giovane madre stroncata da un malore dopo essere stata dimessa per ben tre volte dall’ospedale di Mantova.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul caso di Paula Almeida, la giovane madre stroncata da un malore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Mantova. Il fascicolo al momento è a carico di ignoti. Il medico legale degli Spedali Civili di Brescia ha svolto la prima parte dell'autopsia.

Nelle prossime ore verranno svolti gli esami tossicologici necessari per capire se abbia assunto o meno farmaci o in pronto soccorso o dopo le dimissioni. La relazione finale sarà consegnata tra sessanta giorni. La Procura di Mantova ha intanto disposto il nulla osta per la salma che, una volta conclusi gli accertamenti, potrà essere restituita ai familiari per i funerali.

Il marito, la sorella e la madre – assistiti dall'avvocato Davide Pini – sono profondamente distrutti da questo lutto. Con loro, anche le figlie di sei anni e un anno mezzo. La più piccola, come appreso da Fanpage.it, veniva ancora allattata dalla donna.

Le visite in pronto soccorso

A trovare la 37enne in stato di incoscienza è stato il marito che ha chiamato subito il 118. La donna è però morta poco dopo. Nelle ore successive è emerso che si era recata per ben tre volte in ospedale. La prima era stata dimessa in codice verde e con la raccomandazione che dovesse fare un controllo più approfondito.

Anche la seconda volta non era stato trovato nulla di preoccupante. I medici l'avevano dimessa consigliandole di sottoporsi a una risonanza magnetica. Almeida avrebbe provato a prenotare la visita, ma il primo posto libero sarebbe stato dopo sei mesi.

Ne ha dovuto fissare una a pagamento e l'appuntamento era previsto per il 28 gennaio. Anche quando si è recata per la terza volta in pronto soccorso, la 37enne è stata nuovamente dimessa. Purtroppo, dopo meno di 24 ore, si è sentita nuovamente male. Quando il marito ha allertato i soccorsi, per Almeida era troppo tardi.

Attualmente, come apprende Fanpage.it, tutta la documentazione medica sullo stato di salute della donna e precedente al primo ricovero è in possesso della Procura. Ma sembrerebbe che Almeida godesse di buona salute.