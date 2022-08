Maltempo in Lombardia, allerta meteo gialla a Milano: attesi forti temporali dal tardo pomeriggio Allerta meteo gialla a Milano: nelle prossime ore sono attesi forti temporali.

Allerta meteo gialla a Milano. A causa dell'ondata di maltempo prevista sulla Lombardia nelle prossime ore, il Centro operativo comunale della Protezione civile ha attivato un'attività di monitoraggio elevando il livello di pericolo da 2 a 4. A partire dal tardo pomeriggio sul capoluogo di regione lombardo sono attesi forti temporali che potrebbero provocare disagi alla cittadinanza.

Allerta meteo gialla a Milano: attesi forti temporali

Secondo quanto comunicato da Palazzo Marino, il Coc è attivo e pronto a coordinare eventuali interventi. Le precipitazioni previste sono abbondanti. Sorvegliati speciali, come sempre, i fiumi Lambro e Seveso. In una nota, i meteorologi hanno spiegato che nella giornata di oggi, domenica 7 agosto, gli addensamenti nuvolosi potrebbero portare a una forte instabilità che potrebbe tramutarsi in violenti temporali a partire dalle zone montane e fino alla pianura. Ciò, a partire dalle ore pre serali e per tutta la nottata.

Previsti temporali anche per la giornata di domani

Allerta anche in Valchiavenna, Valtellina e Alta Valcamonica nonostante in queste zone il rischio sia minore rispetto a nodo idraulico milanese. Attenzione anche ai venti che spireranno con maggiore intensità per via del maltempo e toccheranno punte di 50 chilometri orari. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche nella giornata di domani, lunedì 8 agosto, con perturbazioni diffuse su tutto il territorio specialmente in mattinata. Nella fattispecie, verranno monitorate principalmente le Orobie Bergamasche, i Laghi e le Prealpi orientali. I fenomeni temporaleschi, tuttavia, sono attesi maggiormente in pianura.