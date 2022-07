In arrivo forti temporali: allerta gialla in Lombardia Nel tardo pomeriggio di oggi sabato 23 luglio e per tutta la serata è allerta meteo in Lombardia: previsti forti temporali.

A cura di Giorgia Venturini

Torna la pioggia in Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla – con rischio ordinario – per forti temporali. Nel tardo pomeriggio di oggi sabato 23 luglio e in serata si possono abbattere su tutta la regione. L'allerta meteo sarà in vigore fino a mezzanotte.

"È previsto un aumento dell'instabilità sulla regione, con rovesci di pioggia e temporali in particolare su Alpi e Prealpi, ma potranno essere interessati anche i restanti settori nel pomeriggio-sera. In tarda serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi a partire da Ovest", fanno sapere dal Comune di Milano. Poi precisano che i fenomeni potranno risultare di forte intensità: si attendono quindi forti temporali che potranno però esaurirsi in poco tempo. Intanto per controllare tutto il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

In Lombardia stato di emergenza per siccità

Certo è che i brevi temporali previsti per oggi non risolveranno il problema siccità. Anche in Lombardia è stato d'emergenza, come deciso da un decreto governativo. Il decreto prevede alcune indicazioni per il risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile, "limitando il suo consumo al minimo indispensabile". A quanto si apprende da fonti ministeriali, alla Lombardia saranno destinati 9 milioni; 10,9 milioni per Emilia Romagna, 4,2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni Veneto. In totale, per lo stato di emergenza al Nord sono stati stanziati 36 milioni e mezzo.