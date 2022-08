Maltempo in Lombardia, allerta meteo gialla a Milano: attesi forti temporali in serata Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia per forti temporali: la misura partirà da stasera.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalle prime luci dell'alba di oggi, martedì 30 agosto, a Milano si è registrato un tempo particolarmente incerto. In tarda mattinata sono arrivate le nuvole che hanno poi fatto nuovamente spazio al sole. Nella serata di oggi potrebbe però essere previsto un peggioramento: forti temporali potrebbero abbattersi sul capoluogo meneghino e l'hinterland.

Da quando partirà l'allerta meteo gialla a Milano

Per questo motivo, il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla. In questo caso il rischio è ordinario, ma non da sottovalutare. Le precipitazioni potrebbero, sempre secondo la Protezione Civile, durare fino alla mattinata di domani, mercoledì 31 agosto. L'allerta per temporali partirà dalle 18 e durerà fino alle 9 di domani.

In quali altre zone è prevista l'allerta per temporali

Quella per rischio idrogeologico e idraulico partirà dalle 21 di oggi e durerà fino a mezzogiorno di domani. L'allerta gialla per temporali è stata diramata anche per la Valchiavenna (dalle 18 e fino alle 9 di domani), per la Media-Bassa Valtellina, per l'Alta Valtellina, per i Laghi e Prealpi Varesine, per il Lario e Prealpi Occidentali, per le Orobie Bergamasche, per la Valcamonica (partirà dalle 21 di oggi), per i Laghi e Prealpi Orientali, per la Pianura Centrale, per l'Alta Pianura Orientale, per la Bassa Pianura Occidentale, per la Bassa Pianura Centro Occidentale, per la Bassa Pianura Centro-Orientale, per la Bassa Pianura Orientale e infine per l'Appennino Pavese.

Nel caso dei Laghi e delle Prealpi Varesine, del Lario e Prealpi Occidentali, delle Orobie Bergamasche, della Valcamonica, dei Laghi e Prealpi Orientali, della Pianura Centrale, dell'Alta Pianura Orientale, della Bassa Pianura Centro-Occidentale e dell'Appennino Pavese è prevista anche un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.