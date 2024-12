Magistrata di Brescia vittima di stalking: aperta un’inchiesta in Procura

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Una pubblico ministero della Procura di Brescia sembrerebbe essere vittima di stalking: riceverebbe infatti molteplici telefonate con proposte sessuali e frasi indecenti. E spesso ormai nel cuore della notte. Il suo caso è quindi finito sul tavolo della Procura di Venezia. Gli inquirenti indagano per cercare di risalire al volto del responsabile.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la magistrata è vittima di una persecuzione a sfondo sessuale da parte di uno sconosciuto. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, ha denunciato gli episodi e il caso è infatti finito in Procura a Venezia. Questa è infatti competente per quanto riguarda i casi in cui i magistrati del distretto bresciano sono coinvolti come parte lesa o autori di reato.

Della vicenda si è interessato anche il prefetto. Ne ha infatti parlato in occasione del Tavolo ordine pubblico e sicurezza che si è riunito nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre. Durante la riunione erano presenti anche i vertici delle forze dell'ordine. Al termine dell'incontro è stato preso l'impegno di monitorare la situazione per garantire massima sicurezza alla pubblico ministero.