Madre e figlia morte in casa coi loro cani: in un diario il racconto degli ultimi giorni Nella sera del 27 dicembre a Sesto San Giovanni sono stati trovati i corpi di madre e figlia: in un diario la più giovane ha raccontato gli ultimi giorni di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

In un diario ha scritto gli ultimi giorni di vita: dalla morte della madre avvenuta a seguito di una caduta fino alla decisione di suicidarsi. Il manoscritto è finito nelle mani dei carabinieri intervenuti in una casa di Sesto San Giovanni dopo la segnalazione di alcuni amici e dalle parole lette sono riusciti a risalire alla dinamica dei fatti. Ora tutto dovrà essere confermata con gli esami dell'autopsia.

Nell'appartamento i cadaveri delle due donne e le carcasse dei cani

A scoprire tutto sono stati i militari la sera del 27 dicembre: in una abitazione al terzo piano di un condominio di via tonale sono stati trovati i cadaveri di due donne, madre e figlia di 71 e 48 anni. A fianco ai loro corpi le carcasse di tre cani di piccola taglia che vivevano con le due donne. A lanciare l'allarme quella sera è stato un conoscente delle due donne che aveva iniziato a preoccuparsi non riuscendole a sentire da diversi giorni, ma mai si poteva immaginare questa tragedia. Nell'appartamento i carabinieri di Sesto San Giovanni sono riusciti a entrare dalla finestra dal momento che la porta d'ingresso era chiusa a chiave. Una volta in casa la triste scoperta: il corpo della madre era adagiato sul pavimento della camera da letto su alcune coperte, mentre la figlia è stata trovata impiccata alla maniglia delle porta della cucina. Entrambi i corpi erano in avanzato stato di decomposizione.

Gli ultimi giorni di vita raccontati in un diario

Cosa sia accaduto lo ha raccontato in un diario la figlia prima di morire: su questo la 48enne ha scritto se sue ultime volontà e ha riportato i propri ultimi giorni di vita. Ha iniziato a scrivere dal giorno della morte della madre, avvenuta – secondo a quanto scrive la donna – circa dieci giorni prima a seguito di una caduta, fino alla sua deciisione di suicidarsi. La donna infatti sarebbe morta alcuni giorni dopo il decesso della 71enne. Ora le cause della morte dovranno essere tutte confermate dall'autopsia disposta dalla Procura di Monza su entrambi i cadaveri. I risultati sono attesi nei prossimi giorni.