Lutto nel mondo dei vini, è morto il fondatore delle cantine Berlucchi Franco Ziliani È morto a 90 anni Franco Ziliani, fondatore insieme a Guido Berlucchi delle cantine Berlucchi in Franciacorta, nel Bresciano.

Si è spento a 90 anni Franco Ziliani, enologo che nel lontano 1961, insieme a Guido Berlucchi, fondò le cantine Bellucchi. L'azienda vinicola della Franciacorta, nel Bresciano, ha rapidamente acquisito blasone e il suo marchio è ora conosciuto in tutto il mondo. Quest'anno le cantine hanno festeggiato i 60 anni di storia, mentre il Gambero Rosso l'ha premiata come "cantina dell'anno".

Dedicata una etichetta speciale a Franco Ziliani

In occasione dei 90 anni di Ziliani, compiuti quest'anno, la cantina aveva realizzato una etichetta in suo onore, la Berlucchi Franco Ziliani Franciacorta Riserva 2008, applicata su uno Chardonnay del vigneto Arzelle e fatto invecchiare undici anni in bottiglia. Il vino gli è stato dedicato dai figli che, in occasione della celebrazione, avevano detto: "Fosti tu ad insistere che la prima bottiglia si chiamasse “Pinot di Franciacorta”, che quel vino fosse indissolubilmente legato al suo territorio già a partire dal nome. E proprio nel nome ora tu e la Franciacorta siete tutt’uno, in questa Cuvée".

Ziliani: Così divenni socio del Conte Berlucchi

Per descrivere l'incontro con il Conte Guido Berlucchi, che di lì a poco sarebbe diventato suo socio, Ziliani – nelle parole riportate dal sito delle cantine Berlucchi – ha detto: