Lutto a Rezzato, noto ristoratore trovato morto sul divano dalla moglie: addio a Felice Cirillo Felice Cirillo, 54enne ristoratore di Rezzato, nel Bresciano, è morto nel sonno nella sua abitazione a causa di un malore. A scoprire la tragedia la moglie. Cordoglio in paese, dove l’uomo era molto conosciuto.

A cura di Francesco Loiacono

Felice Cirillo (foto da Facebook)

Lutto a Rezzato, in provincia di Brescia, per l'improvvisa scomparsa di Felice Cirillo. L'uomo, ristoratore molto conosciuto nella zona, è morto a causa di un malore. A scoprire il corpo esanime del marito, come riportato dalla testata locale "Bresciatoday", è stata la moglie. Cirillo era sul divano, dove era andato a dormire. La moglie si è accorta che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi. All'arrivo del 118, però, per Cirillo non c'è stato niente da fare: l'uomo era già deceduto.

Il cordoglio di amici e clienti sui social network

Felice Cirillo aveva 54 anni, era di origini calabresi anche se era nato e cresciuto a Lumezzane, sempre nel Bresciano. Ormai da tempo però era un cittadino di Rezzato: qui, in via Giovanni Prati, gestiva da oltre 20 anni una birreria pizzeria, il Jack Tar. Anche grazie al suo lavoro Cirillo era molto conosciuto e apprezzato in zona, come dimostrano anche i tanti messaggi che sono stati scritti sulla sua pagina Facebook da amici e conoscenti dopo la notizia dell'improvvisa tragedia. In tanti ne ricordano la "bontà infinita" e l'allegria, mentre un amico del 54enne gli ha dedicato un pensiero: "In paradiso hanno aperto una fantastica birreria con i miglior prodotti di questo e quell’altro mondo, ma si sono accorti di non avere nessuno all’altezza per gestirlo in quel mondo e… guardando la terra lo hanno trovato ma non ci hanno chiesto il permesso. Ci mancherai Felice Cirillo". L'uomo, oltre alla moglie, lascia la madre, la sorella e i nipoti: i funerali di Felice Cirillo saranno celebrati nel pomeriggio di domani, venerdì 17 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo a Rezzato.