“L’unico pentimento è il suicidio”: cos’ha detto Impagnatiello nel secondo interrogatorio sul femmincidio di Giulia Appena terminato il secondo interrogatorio, l’avvocato di Alessandro Impagnatiello ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it che il 30enne ha detto che “l’unico pentimento è quella di togliersi la vita”.

A cura di Simone Giancristofaro

Si è concluso nella mattinata di oggi venerdì 2 giugno il secondo interrogatorio a Alessandro Impagnatiello, il 30enne in carcere con l'accusa di aver ucciso la compagna 29enne Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Ai microfoni di Fanpage.it l'avvocato Sebastiano Sartori, legale dell'indagato, ha precisato: "Ha confermato tutto e nell'interrogatorio ha aggiunto altri particolari. Non ha smentito". E ha aggiunto: "Inizia a percepire la realtà in cui si è trovato, è una situazione angosciante e terribile".

Giulia Tramontano

L'avvocato ha ribadito che il 30enne gli ha riferito che "l'unico pentimento è quella di togliersi la vita". Crede quindi che non si siano altre soluzioni di pentimento che il suicidio. Il legale ribadisce che il 30enne è molto provato. L'avvocato infine ha poi riferito che "il barman ha negato la premeditazione e ha detto che ha fatto tutto da solo", ha conluso l'avvocato.