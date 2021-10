L’ultima foto di Giacomo Sartori: sorridente prima del furto dello zaino e della scomparsa Un’ultima immagine in cui Giacomo Sartori si mostra sorridente: la foto è stata scattata prima di scomparire. Giacomo si trovava in compagnia di alcuni amici quando poco dopo gli hanno portato via lo zaino in cui erano contenuti il computer e il telefono aziendale. Qualche giorno dopo verrà trovato il suo cadavere: dall’autopsia emergerà che il 30enne è morto per impiccamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Chi l’ha visto

Un'ultima immagine in cui Giacomo Sartori si mostra sorridente. La foto, ripresa dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" in onda su Rai Tre, è stata scattata prima del furto del computer aziendale e prima dell'estremo gesto. In quel venerdì sera prima di scomparire, Giacomo si trovava in compagnia di alcuni amici. Loro raccontano alla trasmissione di averlo trovato "di ottimo umore, splendido. Un po' stanco perché aveva lavorato fino a tardi, ma era sereno".

La serata trascorsa con gli amici prima di sparire

Dello stesso avviso anche i genitori che avevano sentito il ragazzo qualche minuto prima che raggiungesse gli amici: "Era contento e sereno". Il 30enne sembrerebbe non aver mai dato segni di crisi. Il padre e la madre di Giacomo hanno raccontato di come fosse felice per il lavoro. Prima che il corpo venisse ritrovato, il padre aveva spiegato alla trasmissione di Rai Tre che forse il giovane era rimasto molto turbato dal secondo furto subito: "Penso che aver rivissuto la stessa esperienza del furto del pc, lo abbia colpito molto".

Il ritrovamento del cadavere

Giacomo ha fatto perdere le sue tracce il 18 settembre. Il ragazzo era stato vittima di un furto: qualcuno gli aveva portato via lo zaino, al cui interno c'era il computer e il telefono aziendale. Qualche giorno dopo all'interno del parco Indro Montanelli di Milano vengono ritrovati il portafoglio e le chiavi. Passano altri giorni fin quando non viene trovata l'auto davanti a un parcheggio di un agriturismo di Casorate Primo, in provincia di Pavia. E proprio in quella zona, il 24 settembre, viene trovato il suo corpo.