video suggerito

Luca Marengoni morto investito dal tram mentre andava a scuola: i compagni piantano un albero in sua memoria I compagni di classe di Luca Marengoni, travolto e ucciso dal tram a Milano mentre pedalava diretto a scuola, hanno piantato un albero in sua memoria grazie alla raccolta fondi di Legambiente: “L’idea era nata dai genitori di Luca”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I compagni di classe di Luca Marengoni hanno piantato un albero a scuola in sua memoria. Luca aveva 14 anni ed è stato travolto e ucciso dal tram in via Tito Livio, a Milano, mentre pedalava diretto a scuola a novembre del 2022. Poco tempo dopo Legambiente aveva aperto una raccolta fondi che ha permesso di accumulare più di 40mila euro: questi soldi sono serviti per piantare alberi in città.

"La scelta di piantare alberi – come spiega l'associazione – è stata espressa dai genitori che avevano contattato Legambiente raccontando la sensibilità di Luca per i temi ambientali, il suo amore per gli alberi e il desiderio di iscriversi alla nostra associazione". In un post Facebook di Legambiente si legge anche: "Per dare concretezza ai fondi raccolti, Legambiente, in accordo con la famiglia, ha attivato un progetto a lungo termine per la messa a dimora di alberi e arbusti, allo scopo di sostenere la biodiversità alimentando la copertura verde milanese".

Così a marzo sono stati piantati i primi alberi in via Strambio a Milano, dove Luca abitava con la sua famiglia. Ora è stata la volta della sua scuola: qui i suoi compagni si sono impegnati a piantare querce e arbusti in memoria del loro amico. Non sono mancate scritte con il suo nome. "Grazie Luca. Legambiente Lombardia é impegnata insieme alla tua famiglia a piantare nuovi alberi a Milano e non solo. Il tuo ricordo diventerà nuova vita", continua Legambiente sui social.

Non è che una delle tante iniziative decisa della famiglia per ricordare Luca: le offerte della celebrazione del funerale erano state devolute a Legambiente e per un progetto che aiuta mamme sole con bambini. La famiglia aveva fin sa subito proposto di dedicare a Luca un ping pong nella nuova metro 4. E ora gli alberi che in giro la città ricorderanno a tutti Luca Marengoni.