È partita da oggi, lunedì 1 febbraio, la lotteria degli scontrini. L'iniziativa – che ha l'obiettivo di incentivare l'uso di carte di credito e bancomat – consente di partecipare alle estrazioni mensili di premi e successivamente a quelle settimanali che inizieranno a giugno. Il programma, che ha subito diversi rinvii, ha però scatenato diverse polemiche. Secondo quanto riferito a Fanpage.it dal presidente dell'Associazione provinciale (Epam) di Confcommercio Milano Lino Stoppani, il sistema presenta della criticità: "Ci sono problemi di merito, di tempi, di costi e di operatività".

Stoppani: Un duro colpo per i piccoli negozi

Non tutte le attività commerciali hanno avuto il tempo di adeguarsi: "Ci sono dei settori – spiega a Fanpage.it Stoppani – che sono stati pesantemente colpiti dalla crisi e che al momento hanno altre priorità. Imporre un nuovo adempimento è da considerarsi una cattiveria considerato che questo non si combina con la priorità di voler tenere in piedi la propria impresa". A questo problema di merito e di tempi si aggiunge poi quello relativo ai costi: "Per aggiornare i registratori telematici e acquistare i dispositivi per la lettura del codice lotteria c'è un costo di trecento euro per le attività. Un costo che – continua il presidente – apparentemente può sembrare irrisorio, ma che per quelle imprese che hanno difficoltà economiche è poco opportuno e fastidioso". Infine secondo Stoppani c'è anche un problema di natura fiscale: "Su un milione e quattro di registratori installati per la trasmissione telematica solo settecentomila sono stati aggiornati per far partecipare i consumatori alla lotteria: spesso ci sono problemi di collegamenti e delle criticità segnalati dai commercianti". Per Stoppani la lotteria inoltre contribuirà ad aiutare alcune attività a danno di altre: "I clienti sono proiettati a scegliere di andare nei locali che parteciperanno alla lotteria danneggiando chi invece non lo farà. Un danno veramente importante considerato il periodo. E proprio per tutti questi motivi, e non per vittimismo, era necessario prorogare ancora questa iniziativa".

Come funziona la lotteria degli scontrini

La lotteria consentirà di vincere un supepremio da cinque milioni per i clienti e da un milione per l'esercente. L'obiettivo è quello di incentivare i pagamenti elettronici. Da giovedì 10 giugno ci saranno anche delle estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25mila euro per chi compra e 15 premi da cinquemila per chi vende. Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni che risiedono in Italia e che pagheranno con carte di credito, bancomat, prepagate o app. Sono esclusi gli acquisti in contatti o online. Per aderire sarà necessario collegarsi al sito lotteriadegliscontrini.gov.it, registrarsi e ottenere un codice lotteria che va stampato o salvato sul cellulare. Questo codice andrà poi esibito alla cassa dopo ogni pagamento.