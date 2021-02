Iniziano le somministrazioni del vaccino AstroZeneca agli under 55: da oggi, martedì 9 febbraio, in alcune Regioni sarà vaccinato il personale scolastico, il mondo delle carceri e le forze dell'ordine. Tra questi territori non figura però la Lombardia. Al momento infatti nelle regione colpita per prima e in misura maggiore dal virus non è ancora chiaro quando partiranno le somministrazioni per queste categorie.

In quali regioni partiranno le vaccinazioni

Nonostante le prime dosi dei vaccini AstraZeneca siano arrivate sabato 6 febbraio in tutta Italia e siano già state distribuite in diverse Regioni, la Lombardia – dove nei giorni scorsi il neo consulente Guido Bertolaso ha annunciato di voler vaccinare tutti i lombardi entro giugno – non ha ancora fatto sapere quando inizierà la fase della campagna di vaccinazione che coinvolge queste particolari categorie. In altre regioni non è così: da oggi in Lazio, Puglia Umbria, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia inizieranno le vaccinazioni per gli over 80 (che in Lombardia dovrebbero invece partire dal 24 febbraio) e contemporaneamente saranno eseguite quelle per gli insegnanti, le forze dell'ordine, le forze armate, i lavoratori nei servizi essenziali, il personale e la popolazione nelle carceri. In Lazio in particolare si partirà dalla prossima settimana.

Nessuna data per le vaccinazioni degli under 55 in Lombardia

Proprio il commissario Domenico Arcuri aveva spiegato che l'obiettivo delle vaccinazioni sugli under 55 era quello di: "Abbassare la moltiplicazione e la diffusione dei contagi". Ma nonostante le raccomandazioni di Arcuri, manca ancora un calendario di vaccinazioni tra le categorie della fase 3 in Lombardia. Sentiti da Fanpage.it al momento risulterebbe che le forze dell'ordine abbiano solamente firmato i documenti di adesione, ma non sappiano quando saranno sottoposti ai vaccini. Una situazione condivisa anche dal mondo della scuola: attualmente infatti dal sindacato della Cgil Lombardia fanno sapere che non si hanno notizie circa una data precisa. Anche i sindacati della polizia penitenziaria precisano che prima del 16 febbraio – giorno in cui si incontrerà il provveditore della Lombardia – non sarà possibile sapere quando partiranno le somministrazioni. Per i detenuti invece la data dipende, stando a quanto spiegato dal garante dei detenuti del comune di Milano Francesco Maisto, soprattutto dall'individuazione di luoghi consoni in cui svolgere le vaccinazioni: "Stiamo ragionando con i referenti sanitari e le istituzioni sulle modalità. È importante capire dove si svolgeranno le somministrazioni". Dalla Regione hanno informato che in settimana è stata pianificata la consegna di 41.800 dosi di vaccini AstraZeneca (oltre a 85.410 dosi del vaccino Pfizet e 22mila di quello Moderna): se le consegne dovessero andare a buon fine le prime vaccinazioni agli under 55 potrebbero dunque partire entro la settimana. Ma di certezze, purtroppo, non ve ne sono.