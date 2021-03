La Lombardia potrebbe passare in zona arancione prima di Pasqua? È la domanda che in tanti si stanno facendo, dopo l'ingresso nella fascia con le maggiori restrizioni a partire da lunedì 15 marzo dopo l'aumento dei contagi per effetto delle varianti Covid.

Quando potrebbe finire la zona rossa in Lombardia

Al momento la certezza è che la zona rossa resterà in vigore per almeno due settimane, quindi fino a lunedì 29 marzo. Quindi una nuova zona rossa scatterà nei giorni di Pasqua, da sabato 3 a lunedì 5 aprile. C'è quindi un intervallo di cinque giorni in cui, se i dati dovessero migliorare, la Lombardia potrebbe passare in zona arancione o gialla. Si tratta di uno scenario possibile ma non probabile, dal momento che lo stesso Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale regionale, ha detto che probabilmente "la zona rossa continuerà anche dopo Pasqua" che il mese di aprile "sarà ancora un momento di difficoltà".

Una zona arancione di cinque giorni prima di Pasqua

Se quindi non è probabile un cambio di colore prima di Pasqua, i dati ci dicono che la possibile non va esclusa a priori. Al momento la pandemia in Lombardia è ancora in fase espansiva e continuerà così almeno per un'altra settimana. Le proiezioni di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) mostrano che nei prossimi giorni si arriverà a quasi 900 letti occupati nelle terapie intensive, sfiorando i 100mila positivi. Il picco è previsto, sempre secondo le stime degli esperti, tra il 22 e il 25 marzo, come ha spiegato a Fanpage.it l'epidemiologo della Statale di Milano Carlo La Vecchia.

Picco tra il 22 e il 25 marzo, poi l'indice Rt dovrebbe scendere

Se così fosse e se grazie alle restrizioni dovesse iniziare un'inversione di tendenza, è possibile che l'indice Rt sia in discesa alla fine del mese di marzo. Se l'indice sarà sotto 1.25 e l'incidenza dei contagi inferiore alla soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti, il Comitato tecnico scientifico e l'Istituto superiore di sanità potrebbero fare scattare il passaggio di colore, che permetterebbe ai lombardi di godere di qualche libertà di movimento in più prima del lockdown pasquale.