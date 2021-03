in foto: immagine di repertorio

I dati sulla pandemia Covid in Lombardia continueranno a peggiorare anche durante questa settimana, prima di un possibile e auspicato miglioramento. Le stime sull'andamento delle curve a livello regionale sono fornite da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). Dati che confermerebbero l'indicazione data da Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, che ha parlato di una zona rossa anche dopo Pasqua e di un mese di aprile ancora difficile.

Aumento delle terapie intensive

In particolare, è significativa la proiezione che riguarda i letti occupati nelle terapie intensive degli ospedali. L'ultimo bollettino ufficiale del ministero della Salute di lunedì 15 marzo certifica 728 persone ricoverate in rianimazione. Questo numero nei prossimi 7 giorni dovrebbe salire fino a sfiorare i 900 letti occupati, vicino quindi ai livelli del picco della seconda ondata.

Contagiati +14% in 7 giorni, vicini a quota 100mila

Ancora in salita anche i contagiati, che nei prossimi 7 giorni si avvicineranno a quota 100mila (ieri erano poco più di 93 mila) con un aumento previsto dei positivi pari al 14% in una settimana. Per quanto riguarda le singole province, a Milano è atteso un incremento del 12%, a Brescia del 14%, a Bergamo del 19%.

L'obiettivo dell'analisi di Agenas è elaborare i dati sull'emergenza Covid-19 per fornire stime sull'evoluzione nel breve periodo. Le previsioni si basano unicamente sull'andamento storico della epidemia rilevato dai dati a disposizione, non prendendo in considerazione fattori e/o interventi esterni che possono cambiare l'andamento della epidemia nel periodo oggetto di previsione. L'analisi è svolta in collaborazione con l'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università di Padova (per quanto riguarda il grafico sulle terapie intensive) e con l’Osservatorio dei dati epidemiologici del Dipartimento di Fisica-Università di Trento (per lo studio sugli infetti).