Lombardia in bilico tra zona arancione e gialla: con Rt basso cambio di colore non escluso

La Lombardia attende i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss per sapere se dovrà restare in zona arancione, come è probabile, o potrà chiedere la zona gialla. Tutto dipende dall’indice Rt ma anche dall’interpretazione della regola che impone la permanenza per due settimane nella stessa fascia prima di passare a un livello meno restrittivo. L’ordinanza con cui venerdì scorso il ministro Speranza ha rettificato la zona rossa imposta per errore prevede la permanenza in arancione fino al 5 febbraio. Ma per Palazzo Lombardia le due settimane appena trascorse sarebbero già sufficienti a giustificare un cambio in caso di dati incoraggianti.