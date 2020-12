Slitta al 7 gennaio l'inizio dei saldi invernali a Milano. Le ultime disposizioni governative hanno fatto cambiare i piani dello shopping: l'introduzione della zona rossa ha fatto spostare di due giorni, dal 5 al 7 gennaio, il via degli sconti nei negozi. A stabilirlo è una delibera della Giunta regionale approvata oggi su iniziativa dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, che ha anche sottolineato che le promozioni dureranno 60 giorni. E le regole dei saldi sono le stesse dello scorso anno: i commercianti hanno l’obbligo di esporre accanto alla merce il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto e di fornire informazioni in modo trasparente. E ancora: i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione o il rimborso. Il tutto affiancato dalle norme anti contagio.

I negozi apriranno le porte alle 10.15 del 7 gennaio

"Lo spostamento dal 5 al 7 gennaio è stato deciso dopo aver sentite le associazioni di rappresentanza, in seguito alla decisione del governo di rendere zona rossa l'intero Paese il 5 e il 6 gennaio", precisa l'assessore Mattinzoli. E poi aggiunge: "In questi giorni entrerà in vigore il divieto di spostamento e di apertura degli esercizi commerciali. Resta confermata la possibilità, su tutto il territorio regionale di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi". Così ora è tutto pronto per il giorno dopo l'Epifania quando i negozi non alimentari alzeranno la saracinesca alle 10.15 . Per allora si cercherà di alleggerire il trasporto pubblico per scongiurare gli assembramenti, come successo nella prima domenica di zona gialla in Lombardia quando i milanesi hanno affollato le vie dello shopping.