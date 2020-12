Giornata di shopping a Milano per il Natale, per molti l'ultimo giorno utile per fare i regali o per godersi un momento di svago prima che tutta Italia diventi per le festa zona arancione e rossa a seconda dei giorni, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio 2021. Le vie del cento osservate speciali anche oggi – domenica 20 dicembre – con decine di migliaia di milanesi che si sono riversati nel centro della città, con pericoli di assembramenti nei negozi, nelle strade e sui mezzi pubblici della città.

Stop ai tornelli nelle stazioni centrali per evitare assembramenti

L'azienda di trasporto pubblico cittadino ha fatto sapere di aver bloccato 300 volte nella giornata di ieri i tornelli delle stazioni centrali quali Duomo, e di quelle di scambio come Cadorna, Centrale e Loreto. La modalità "stop and go" con lo stop agli ingressi è stata adottata per evitare assembramenti, così che i passeggeri sulle banchine possano salire sul convoglio in arrivo senza che scale mobili e spazi di attesa si riempiano eccessivamente. Secondo le regole i mezzi pubblici dovrebbero viaggiare al 50% della capienza, una condizione che molto spesso è tutt'altro che rispettata, in particolare nelle grandi città.

Coronavirus: il bollettino di oggi 20 dicembre

Oggi in Lombardia sono stati registrati 1.795 casi di coronavirus e 49 decessi di pazienti positivi. Lo rende noto il bollettino diffuso poco fa dalle autorità sanitarie regionali. Nel dettaglio sono 570 i nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus in provincia di Milano, di cui 217 a Milano città. La città si prepara a passare un Natale anomalo, con festeggiamenti e spostamenti limitati, nella speranza che questi ulteriori sacrifici aiutino a uscire dall'emergenza piegando la curva dei contagi. Intanto anche oggi non sono mancate le polemiche per gli assembramenti dovuti agli acquisti di Natale.