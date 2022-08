Lodi, ultraleggero precipita a Cornegliano: ferito il pilota Il velivole forse colpito da un’avaria. Il pilota ha attuato un atterraggio di emergenza, atterrando in un campo all’esterno del centro abitato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ultraleggero è precipitato in un campo vicino a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi. Il pilota ha tentato l'atterraggio di fortuna e si è salvato, ma è rimasto ferito nella manovra. Si tratta di un uomo di 78 anni, originario del posto, che per fortuna non sembra essere in gravi condizioni. Soccorso dall'ambulanza del 118, immediatamente arrivata sul luogo dell'incidente, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Lodi, per le cure mediche del caso e ulteriori accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato da un'improvvisa avaria del motore.

Il deltaplano forse colpito da avaria

L'uomo stava pilotando un deltaplano che montava un piccolo motore ad elica posteriore, quando, a causa probabilmente dell'avaria, ha perso il controllo del velivolo ed è precipitato. Per fortuna, il pilota, originario di Cornegliano Laudense, con destrezza è riuscito a mettere in atto una manovra di atterraggio di fortuna, portandosi all'esterno del centro abitato. L'ultraleggero è atterrato, quindi, in un campo nei pressi di via 25 Aprile, al di fuori, comunque, del centro abitato. A lanciare l'allarme sono stati i passanti. Sul posto sono immediatamente arrivati, oltre al personale medico sanitario del 118, anche i vigili del fuoco, che hanno trovato il pilota già all'esterno del deltaplano. Non è stato quindi necessario intervenire per liberarlo dal mezzo. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, attorno alle ore 18,00. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Ad allertare i soccorsi sono state le persone che erano presenti in zona.