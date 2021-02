in foto: Immagine di repertorio

Ha visto un ragazzo cadere nel fiume Muzza e, senza pensarci due volte, si è gettato nella fredde acque e lo ha riportato a riva. È quello che ha fatto un passante oggi martedì 16 febbraio attorno alle 17 quando ha visto il giovane cadere nella acque del fiume al confine con Lodi Vecchio. Così il passante-eroe si è tuffato ed è riuscito a riportare il ragazzo a riva. Stando a quanto si legge su Il Cittadino di Lodi, altre persona si sono fermate dopo aver assistito alla scena e, preoccupate, hanno immediatamente allertato il 118 per richiedere un intervento d'urgenza.

Il giovane è stato rianimato una volta a riva

Sul posto sono intervenuti i paramedici di un'ambulanza e i medici dell'automedica, oltre ai carabinieri, polizia di stato e vigili del fuoco. All'arrivo dei soccorsi però il giovane era privo di sensi e in crisi respiratoria. Così i medici hanno subito inizia il massaggio cardiaco salvandogli – insieme al passante – la vita: il ragazzo infatti dopo pochi minuti è tornato a respirare. Come riferiscono a Fanpage.it i vigili del fuoco di Lodi, giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dove è ancora ricoverato. Resta ancora ora da capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure se il ragazzo sia finito in acqua per un altro motivo. Le forze dell'ordine stanno ora procedendo con l'identificazione. Così come ancora non è stato reso noto il nome del passante che si è tuffato e ha salvato la vita al ragazzo. Un gesto che sicuramente non è passato inosservato: in tanti si domanderanno chi è quel passante che ha rischiato la sua vita gettandosi in acqua e salvando il ragazzo.