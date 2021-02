Se fosse passato qualche minuto più tardi, forse, non avrebbe fatto in tempo a salvarle la vita. Eppure il destino, o chi per lui, è intervenuto per evitare che si consumasse la tragedia. Un autista dell'autobus 63 dell'Atm ha scongiurato il dramma traendo in salvo una ragazza di 26 anni che, già oltre il parapetto del cavalcavia Giuseppe Luraghi, ieri sera, era in procinto di lanciarsi nel vuoto.

Conducente Atm eroe salva una ragazza che voleva suicidarsi

Tutto è successo pochi minuti prima delle 22 quando il conducente del mezzo pubblico in arrivo dal quartiere degli Olmi con direzione Bisceglie ha notato la giovane, sconvolta, decisa a togliersi la vita. Immediatamente, quindi, come riportato da Milanotoday, ha fermato la corsa del pullman avvicinandosi alla giovane. Quindi, per evitare uno scatto improvviso della ragazza, le ha chiesto se poteva avvicinarsi e dopo la risposta affermativa della 26enne, ha cercato di tranquillizzarla, indirizzandole parole di conforto. Poi, dopo qualche chiacchiera è riuscito a convincerla a scendere e desistere dal suo intento, abbracciandola e sollevandola da terra per portarla al sicuro sull'asfalto. E mentre avvisava il 118 di quanto accaduto, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, l'ha accompagnata all'interno del bus per tenerla al caldo, tenendole ancora compagnia. Una volta arrivati, i sanitari inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia hanno trovato la giovane in uno stato di choc e di forte agitazione, nonostante stesse bene, grazie soprattutto all'intervento dell'autista. Per precauzione, comunque, è stata portata al pronto soccorso del San Paolo per accertamenti.