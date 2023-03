Lo trovano con 3 cellulari non suoi, rompe un dito a un poliziotto e prova a scappare: 20enne arrestato Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo di routine, ha rotto un dito a un poliziotto e ha provato a fuggire tra la folla della stazione Garibaldi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Era stato fermato per un normale controllo, ma quando è stato scoperto essere in possesso di tre cellulari non suoi ha dato un pugno alla mano di uno degli agenti rompendogli un dito. Ha provato anche a scappare tra la folla della stazione Garibaldi di Milano, ma è stato raggiunto poco dopo e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La perquisizione, l'aggressione e il tentativo di fuga

I poliziotti si trovavano alla stazione della metropolitana Garibaldi. Intorno alle 15:30 di ieri, mercoledì 15 marzo, hanno fermato per un controllo di routine un 20enne, cittadino algerino. Perquisito dagli agenti, è stato trovato in possesso di un martelletto con coltellino e tre telefoni non suoi.

Mentre stava tirando fuori i vari cellulari dalle tasche, ha colpito con un pugno uno degli agenti a una mano. Un colpo forte, che gli ha rotto un dito. Approfittando del momento di confusione, ha provato a scappare confondendosi tra gli altri passeggeri. Il 20enne, però, è stato raggiunto dopo pochi metri. Una volta bloccato, è stato arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto che ha riportato la frattura al dito è stato trasportato in ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di venti giorni.

La rapina alla fermata Uruguay

L'ultima aggressione in metropolitana risale a meno di una settimana fa. Un ragazzo di 21 anni, già noto per alcuni precedenti, ha aggredito e rapinato una donna di 50 anni. In soccorso è intervenuto un addetto alla sicurezza di Atm, il quale è stato spintonato dal giovane. Per bloccarlo si è rivelato necessario l'intervento dei carabinieri.