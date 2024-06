Lo stipendio da europarlamentare di Ilaria Salis potrebbe essere pignorato: la proposta per la casa occupata

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Oggi, mercoledì 26 giugno, il Consiglio regionale voterà una mozione che riguarda Ilaria Salis, la neo eletta al Parlamento europeo con Avs e appena rientrata in Italia dopo essere stata per 16 mesi in carcere a Budapest (con l'accusa di aggressione a un gruppo di militanti neonazisti ungheresi). I presenti al Pirellone decideranno se il suo stipendio da europarlamentare dovrà essere pignorato oppure no per ripagare un presunto debito. Sembra, infatti, che Salis, nel 2008, abbia occupato abusivamente un immobile popolare nel centro di Milano (in via Borsi, zona Navigli), accumulando un debito con Aler di 90mila euro.

La mozione proposta da Fdi e il voto di oggi in Regione

Quando ha saputo dello "scandalo Salis-Aler", il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Marcello Ventura, ha subito proposto una soluzione. Se Ilaria Salis ha un debito con Aler (l'azienda lombarda che gestisce l'edilizia popolare) da 90mila euro è giusto che paghi e lo deve fare rinunciando al suo stipendio da europarlamentare. Ha proposto una mozione che sarà votata oggi al Pirellone, dopo che avrà recepito alcune modifiche della giunta.

Nella mozione si parla di "pignoramento del compenso per morosità nel pagamento dell’affitto delle case popolari", ma il nome di Ilaria Salis non viene mai riportato, se non quando si parla di lei come una figura il cui ruolo è "di alta responsabilità e di esempio per la cittadinanza" che "dovrebbe adempiere a obblighi economici e legali in modo irreprensibile".

Il testo della mozione, firmata da tutto il gruppo regionale di FdI, chiede al presidente Attilio Fontana di "sollecitare Aler ad avviare immediatamente le procedure legali per il recupero del credito, includendo il ricorso al pignoramento dello stipendio e richiede che venga inoltrata istanza al giudice per ottenere il pignoramento dello stipendio, fino al soddisfacimento del debito". Nel caso di voto a favore, toccherà a un giudice stabilire se effettivamente lo stipendio di Salis verrà pignorato o meno.

La versione di Ilaria Salis: "Non ho ricevuto nessuna richiesta di pagamento da Aler"

Ilaria Salis si è sempre dichiara innocente, o meglio, ha sempre detto di non aver mai ricevuto alcune richiesta di pagamento da Aler, né ci sono sentenze civili o penali. Lo ha confermato anche Eugenio Losco, l'avvocato della donna. Salis ha ammesso di essere stata in quell'immobile in via Borsi e di aver militato nel Movimento di Lotta per la Casa. Ma questo non significa che abbia accumulato un debito da 90mila euro con Aler.

Nei giorni scorsi aveva scritto sui social: "Aler si basa solo sul fatto che nel 2008 sono stata trovata al suo interno. Sebbene nei successivi 16 anni non siano mai stati svolti controlli per verificare la mia permanenza, né sia mai stato avviato alcun procedimento civile o penale a mio carico, Aler contabilizza il credito". Tutto questo "fango sul mio conto", però, non demoralizza Salis che decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio riportando in voga il tema delle case popolari in Lombardia e a Milano.

Risultano più di 19mila alloggi Aler sfitti in Lombardia e ben oltre 10mila solo nella città di Milano. Numeri che secondo Salis rendono le occupazioni abusive "illegali ma legittime" perché non avere un tetto sopra la testa "è logorante, ti fa vivere nella paura e nel degrado", aveva scritto in un post Instagram tre giorni fa la neo europarlamentare. Anche per il capogruppo del Pd al Pirellone, Pierfrancesco Majorino, questi numeri sono "uno scandalo ancora più grande in Lombardia dove la Regione ha (appunto) 19mila case vuote".