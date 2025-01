Lo stadio del Monza non sarà intitolato a Berlusconi, Galliani: “Oscenità su di lui, tirate in ballo mafia e P2”

video suggerito

È ufficiale. Lo stadio Brianteo del Monza non sarà intitolato alla memoria di Silvio Berlusconi, storico patron scomparso nel 2023: lo ha deciso giovedì scorso la maggioranza in consiglio comunale, che ha bocciato la proposta della consigliera ed ex fedelissima del Cavaliere Martina Sassoli. "Sono arrabbiato. Non perché l’autorizzazione non è stata concessa, ma perché su Berlusconi sono state pronunciate parole infamanti, veramente oscene, spaventose", si sfoga così oggi Adriano Galliani.

"Non posso nascondere che certi interventi, affermazioni di gravità, mi hanno fatto imbufalire. Ho trovato offensivo che Lorenzo Gentile, un ragazzo di poco più di 20 anni, consigliere del Pd, abbia tuonato contro l’opportunità di accordare il tributo adducendo giustificazioni pazzesche. Tipo i presunti legami con la mafia e la P2", ha dichiarato infatti a Corriere della Sera il dirigente sportivo, ex braccio destro del Cavaliere e senatore di Forza Italia nel seggio che fu proprio del presidente, annunciando future querele da parte del pool legale di Fininvest.

"Sono stati tirati in ballo scandali e battute che nulla c’entrano con la motivazione alla base della richiesta di intitolare lo stadio di Monza, ovvero celebrare il merito sportivo di Silvio Berlusconi". E ancora. "La mancata concessione ha una matrice esclusivamente politica. Il Consiglio poteva al massimo prendere tempo, decidere che sarebbe stato più opportuno aspettare dieci anni prima di una scelta definitiva, qualsiasi cosa, ma non scadere in questa discussione squallida. Non ce l’ho con il sindaco Paolo Pilotto, che è una brava persona. Ma bisogna ammettere che la maggioranza di centrosinistra non ha voluto rendere omaggio a Berlusconi".