video suggerito

Il Comune di Merate non intitola a Berlusconi il giardino donato dal Cavaliere: la dedica è alle Madri Costituenti Il parco di Merate, donato alla città della Brianza lecchese da Silvio Berlusconi nel 2022, per la decisione della giunta comunale verrà intitolato al ricordo delle Madri costituenti. “Berlusconi voleva dedicare il giardino alla mamma Rosa Bossi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Niente da fare. Dopo la mancata intitolazione dello stadio Brianteo a Monza e la travagliata vicenda dell'aeroporto di Malpensa, arriva il no anche per quanto riguarda il giardino che Silvio Berlusconi donò nel 2022 alla città di Merate (Lecco): l'area verde da 1250 metri quadrati, denominata già dagli abitanti "Parco Berlusconi", non sarà infatti dedicata alla memoria del Cavaliere (o meglio all'amatissima madre Rosa Bossi, scomparsa nel 2002, come da volontà del fondatore di Forza Italia), bensì alle Madri costituenti della Repubblica italiana.

Lo ha deciso il Comune del paesino nella Brianza Lecchese, 14mila abitanti, dopo che la mozione presentata alcuni esponenti dell'opposizione di centrodestra è stata rifiutata: il parco di via Allende, impreziosito con una fontana neoclassica in marmo di Carrara, per volere della giunta comunale (su proposta dell'assessora Patrizia Riva) sarà invece intitolato alle Madri Costituenti, che “pur appartenendo a forze politiche molto distanti, seppero trovare modi e punti di incontro", si legge nell’allegato alla delibera di intitolazione del parco", per fare fronte comune e garantire alle italiane e agli italiani eguaglianza di diritti e pari opportunità nella nuova Carta Costituzionale dell’Italia democratica entrata in vigore il 1° gennaio 1948”.

"Motivazioni unicamente ideologiche", ha protestato il centrodestra. "Scarso rispetto e soprattutto ingratitudine nei confronti di Silvio Berlusconi, che peraltro aveva espresso il desiderio che il parco venisse intitolato alla mamma Rosa Bossi".