Lo spettacolo delle Frecce Tricolori all'Air Show del Garda Questa mattina le Frecce Tricolori, in formazione a nove, hanno sorvolato il lago di Garda, regalando una straordinaria esibizione al pubblico presente.

A cura di Enrico Tata

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori all'Air Show del Garda a Desenzano del Garda. Questa mattina le Frecce, in formazione a nove, hanno sorvolato il lago, regalando una straordinaria esibizione al pubblico presente.

"Questa mattina l' Air Show del Garda a Desenzano ha regalato un concentrato di emozioni: velivoli, elicotteri e piloti si sono alternati in volo in un crescendo spettacolare.Ha aperto l’elicottero della Guardia Costiera, seguito dalle acrobazie spettacolari dell’anfibio Savage di Fabio Guerra, dalla potenza degli Yak 52 in formazione e dalla precisione impeccabile di Paolo Pocobelli. Poi il cielo è esploso con l’energia di Andrea Pesenato, fuoriclasse dell’acrobazia a bordo del suo CAP 231.Applausi a scena aperta anche per il passaggio dei Tornado e F-35 del 6° Stormo di Ghedi: prima da soli, poi insieme, in un volo simbolico che ha unito il passato e il futuro dell’Aeronautica", si legge sulla pagina del comune di Desenzano del Garda.

Stando a quanto si apprende, allo show hanno assistito circa 100mila persone, che hanno affollato spiagge, lungolago, piazze e belvedere della città. Tra il pubblico sindaco di Desenzano Guido Malinverno e altri esponenti politici locali.

"Come amministratore locale, sono onorato di aver ospitato a Desenzano l'emozionante esibizione delle Frecce Tricolori. Questo evento spettacolare non solo ha offerto un'esperienza indimenticabile ai numerosi presenti, ma ha anche rappresentato una preziosa opportunità per valorizzare il nostro territorio e rafforzare il senso di comunità, grazie anche alla partecipazione delle nostre associazioni, che contribuiscono a rendere questi eventi ancora più speciali.La sinergia tra istituzioni, Forze Armate e realtà locali è fondamentale per promuovere eventi di tale portata e per continuare a far vivere momenti di orgoglio e aggregazione nella nostra Desenzano", ha commentato lo show la consigliera comunale Laura Tavelli.