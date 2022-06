Lo investono mentre era in sella alla sua bici: gravissimo un ragazzo di 19 anni Un ragazzo di 19 anni è stato investito, in provincia di Lecco, mentre si trovava in sella alla sua bici: è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un gravissimo incidente in Lombardia e ancora, a rimanere gravemente ferito, è un ciclista: nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno, a Perledo – comune in provincia di Lecco – un ragazzino di 19 anni è stato travolto. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Il ragazzo investito mentre era in bici

Per il momento, sul caso, vi sono poche e frammentarie notizie. Il ragazzino, attorno alle 17, si trovava in via per Esino: la strada panoramica è nota perché consente di raggiungere un piccolo paese montano e soprattutto per il panoramico passo Agueglio, meta di molti ciclisti. La dinamica risulta essere ancora poco chiara: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla.

È stato fatto arrivare un elicottero da Como

Non sono ancora note le circostanze e come sia avvenuto l'incidente: l'impatto però deve essere stato particolarmente violento considerato che il ragazzo è stato sbalzato dalla sede sbattendo poi con il viso. È stato quindi lanciato l'allarme: l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 del Soccorso Bellanese. Da Villa Guardia, provincia di Como, è stato fatto poi decollare un elicottero.

Ha riportato un importante trauma cranico facciale

Il ragazzo è stato quindi ricoverato in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco: a causa della caduta, ha riportato un importante trauma cranico facciale. Nonostante le sue condizioni siano gravi, il 19enne – fortunatamente – non è in pericolo di vita.