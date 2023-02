Lo aspettano fuori da scuola e lo massacrano di botte: 14enne vittima di un branco di giovani Un adolescente di 14 anni residente a Valtrompia, in provincia di Brescia, è stato vittima dell’aggressione alla fermata del bus da parte di un branco di ragazzini: il giovane è stato ricoverato in ospedale.

Lo hanno raggiunto alla fermata del bus al termine della lezione a scuola e lo hanno massacrato di botte. Vittima del terribile episodio è un adolescente di 14 anni residente a Valtrompia, in provincia di Brescia: la violenza subita ha costretto il giovane a recarsi all'ospedale Civile di Brescia per i traumi al volto e le numerose fratture.

L'aggressione al termine della lezioni a scuola

Stando alle prime informazioni, un branco di ragazzino tra i 14 e i 17 anni lo avrebbe raggiunto e accerchiato alla fermata del bus a Sarezzo. Il violento pestaggio, come riporta Brescia Today, è avvenuto in pieno centro: il branco di aggressori, erano circa in 8, ha preso il 14enne a calci e pugni prima di lasciarlo da solo a terra.

La richiesta di aiuto da parte della vittima

Il giovane ha trovato la forza di alzarsi e chiedere aiuto: subito è stato raggiunto dai sanitari del 118 che lo hanno immediatamente soccorso. Sul suo volto i paramedici hanno visto subito la presenza di emorragia facciale, oltre a una frattura a un braccio. La vittima durante il ricovero in ospedale è stato subito sottoposto a una operazione chirurgica.

Le indagini dei carabinieri sull'aggressione

Ora sull'accaduto indagano i carabinieri. I militari sono al lavoro per cercare di risalire agli otto aggressori: stando al racconto della vittima, per il pestaggio si sarebbero serviti anche di alcune armi, come dei tirapugni. Ancora da chiarire come sia stato possibile che nessuno si sia accorto di quello che stava accadendo al giovane a terra e non sia intervenuto in suo aiuto. Il giovane ha trascorso alcuni giorni in ospedale, prima delle dimissioni.