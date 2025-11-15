Litiga con un ragazzo di 23 anni, lo accoltella al volto e poi evade dai domiciliari: arrestato 18enne

(Immagine di repertorio)

Ha prima accoltellato un ragazzo di 23 anni al volto e, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari per il fatto, è evaso. È per questo motivo che un ragazzo di 18 anni è stato trasferito al carcere di Pavia. A seguito dell'evasione, i carabinieri della stazione di Mortara, comune del Pavese, gli hanno notificato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

Il primo episodio contestato, quello dell'evasione, è avvenuto lo scorso 10 novembre. I militari lo hanno fermato a Mortara, lungo Corso Garibaldi, e sottoposto a un controllo. Lo hanno poi trovato in possesso di hashish. Dagli accertamenti, è emerso che doveva trovarsi nella sua casa di Albonese a scontare i domiciliari. La misura gli era stata data dopo che il 4 novembre, sempre a Mortara, aveva accoltellato un 23enne. Tra aggressore e vittima era esplosa una discussione lungo Contrada San Lorenzo. Una lite scatenata da futili motivi. Il 18enne aveva poi preso un coltello e aveva ferito al volto il 23enne.

Gli operatori sanitari del 118 lo avevano trasferito all'ospedale civile di Vigevano con un'ambulanza dove era stato poi dimesso con una prognosi di cinque giorni. Il 18enne invece era scappato prima dell'arrivo dei carabinieri, ma era stato rintracciato e fermato. In casa sua era stato trovato il coltello ed erano stati sequestrati 12 proiettili calibro 9×21 e un martello frangivetro per mezzi di trasporto probabilmente rubato da un treno. Per questi motivi, era stato sottoposto agli arresti domiciliari, dai quali è poi evaso. E adesso è stato trasferito nel carcere di Pavia.