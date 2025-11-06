milano
Evade dai domiciliari e annuncia online un attentato: 20enne arrestato in diretta social

Un ragazzo di vent’anni è stato arrestato a Milano perché ha evaso gli arresti domiciliari e ha annunciato di voler commettere un attentato. La polizia è riuscita a. rintracciarlo e fermarlo proprio durante una diretta sui suoi profili social.
A cura di Ilaria Quattrone
(Immagine di repertorio)
Due giorni fa, precisamente martedì 4 novembre 2025, gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno arrestato un ragazzo di soli vent'anni perché, durante una diretta sui suoi profili social, ha annunciato di voler evadere dagli arresti domiciliari – che gli erano stati riconosciuti per altri reati – e di voler commettere un reato.

Il ragazzo, che ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, per violazione della normativa sulle armi e per altri reati in materia di stupefacenti, era ai domiciliari perché accusato di aver commesso un furto in una abitazione. Li stava scontando in una casa che si trova in provincia di Udine. Durante una diretta organizzata sul suo profilo social, ha spiegato a chi lo stava seguendo di essere intenzionato a evadere dai domiciliari così da compiere un attentato. Le sue parole non sono ovviamente passate inosservate: gli inquirenti hanno infatti richiesto al tribunale di aggravare la sua misura cautelare.

Nel frattempo, lunedì 3 novembre, si è allontanato dall'abitazione e, dopo essere evaso, ha pubblicato un altro video in cui ha mostrato di essersi disfatto del braccialetto elettronico. Gli investigatori si sono subito attivati per rintracciarlo. Il giorno dopo, martedì 4 novembre, gli agenti della Digos di Milano, allertati dai colleghi di Udine, lo hanno rintracciato: il 20enne aveva avviato un'altra diretta social e proprio grazie a quella è stato possibile individuarlo e arrestarlo. È stato quindi fermato mentre stava trasmettendo.

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 novembre, si è svolto il processo per direttissima. Anche questa volta sono stati disposti gli arresti domiciliari in provincia di Udine.

