Litiga con un ex affittuario e lo colpisce con un forcone: pensionato arrestato vicino Mantova Un pensionato di 61 anni è stato arrestato a Castel Goffredo, nel Mantovano. Al culmine di una lite con un suo ex affittuario 52enne ha colpito l’uomo con un forcone, ferendolo al braccio. Il 52enne è stato portato in ospedale: ne avrà per 30 giorni. Il pensionato si trova invece adesso ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

A cura di Francesco Loiacono

Il forcone (Foto: Carabinieri Mantova)

Una lite, scoppiata molto probabilmente per questioni economiche, è finita quasi in tragedia ieri nel Mantovano. Protagonisti due uomini di 61 e 52 anni e un lungo forcone. I due, pensionato il primo, un ex affittuario del 61enne il secondo, si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 26 ottobre, in un casolare di campagna di proprietà del 61enne a Castel Goffredo, in strada Gambina sotto, tra le campagne del Mantovano. Tra di loro è sorto un diverbio, probabilmente dovuto a motivi legati ai soldi, che è poi degenerato: e difatti al culmine della lite il 61enne ha afferrato il forcone e ha colpito l'altro uomo, ferendolo al braccio.

L'uomo ferito è stato portato in ospedale: per lui 30 giorni di prognosi

Sul posto sono intervenuti sia i soccorritori del 118, sia i carabinieri della locale stazione e della vicina stazione di Piubega. Sanitari e militari dell'Arma hanno trovato il 52enne ferito a un braccio: l'uomo è stato caricato su una delle due ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza e trasportato in codice giallo all'ospedale di Castiglione delle Stiviere, dove i medici gli hanno medicato la ferita: ne avrà per 30 giorni.

In parallelo sono partite le indagini dei carabinieri per chiarire cosa fosse accaduto: dopo gli accertamenti, il pensionato è stato arrestato dai militari dell'Arma e portato in caserma, mentre il lungo attrezzo agricolo usato per aggredire il 52enne è stato sequestrato. In seguito il pensionato è stato riportato a casa, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari in attesa che venga giudicato con rito direttissimo.