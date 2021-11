Accoltella la ex compagna nello studio dell’avvocato e la trascina per le scale: arrestato Una donna è stata accoltellata nello studio del suo avvocato a Iseo: ad aggredirla il suo ex. Lui è stato arrestato mentre lei è stata portata in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È entrato nello studio dell'avvocato dell'ex fidanzata, ha accoltellato la donna e l'ha trascinata per le scale: è successo ieri, sabato 13 novembre, a Iseo (Brescia). La donna è stata trasferita in ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni. L'uomo invece, come riporta il quotidiano "Il Giornale di Brescia", è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate.

L'aggressione nello studio dell'avvocato

L'aggressione si è verificata in uno studio di una via vicino al centro di Iseo. Secondo gli inquirenti l'ex compagno, un uomo di 35 anni, avrebbe pianificato tutto. I due avrebbero convissuto in un appartamento a Roncadelle, per poi lasciarsi. La 27enne aveva quindi deciso di trasferirsi in un comune in provincia di Bergamo. Ieri, intorno a mezzogiorno, è andata nello studio del suo avvocato a Iseo per farsi aiutare nelle pratiche della separazione quando a un certo punto è entrato il 35enne con un coltello in mano.

L'uomo è stato arrestato

Nel tentativo di accoltellarla, ha ferito la donna alla mano. Le persone presenti nell'ufficio hanno provato a difenderla e hanno chiamato immediatamente i carabinieri. L'uomo è poi riuscito a trascinarla per le scale, ma a quel punto erano già arrivati i carabinieri di Iseo. I militari lo hanno disarmato e hanno salvato la ragazza. La 27enne è stata poi trasferita in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni per le ferite alla mano mentre l'uomo adesso si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida. Non è ancora chiaro come il 35enne sapesse della presenza della donna nello studio del legale.