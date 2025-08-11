Litiga con la moglie, la accoltella e poi si uccide lanciandosi nel vuoto: morto Franco Pozzi

Ieri sera il 79enne Franco Pozzi ha accoltellato la moglie nella loro casa di Parabiago (Milano) si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano. La donna, allettata da almeno due mesi, è sopravvissuta ed è stata ricoverata all’ospedale di Legnano: non sarebbe in pericolo di vita. Come confermato a Fanpage.it, l’aggressione è avvenuta al culmine di una discussione tra i due. I vicini di casa non hanno segnalato precedenti tensioni o litigi violenti tra i due.

Foto di repertorio

Ieri sera il 79enne Franco Pozzi ha accoltellato la moglie nella loro casa di Parabiago, in provincia di Milano, e si è poi tolto la vita gettandosi dalla finestra del loro appartamento, al quarto piano di uno stabile in via della Battaglia. Come confermato a Fanpage.it, la donna, una 76enne, è sopravvissuta all'aggressione ed è stata portata all'ospedale di Legnano in codice giallo con alcune ferite superficiali alla testa e sul corpo.

Tutto è successo nella serata di ieri, domenica 10 agosto, attorno alle 21:30. Stando a quanto riferito a Fanpage.it, i due coniugi avrebbero litigato e al culmine della discussione Pozzi avrebbe aggredito la moglie, che a causa di una disabilità era costretta a letto già da un paio di mesi. L'uomo avrebbe colpito la 76enne con diverse coltellate e si sarebbe poi tolto la vita gettandosi dalla finestra che affaccia sul cortile interno del condominio. Vedendo l'anziano a terra, i vicini di casa hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 79enne.

Sul posto dell'accaduto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Legnano. Entrati nell'appartamento, i militari hanno trovato la moglie ferita. Anche la donna è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Legnano in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita, avendo riportato soltanto ferite superficiali. Stando a quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, i vicini di casa non avrebbero segnalato precedenti tensioni o litigate violente tra i due coniugi.