Litiga con il coinquilino per le pulizie da fare e lo accoltella più volte: arrestato un 30enne Un uomo di 30 anni ha accoltellato il coinquilino dopo un litigio: la discussione è stata scatenata da motivi legati alla convivenza. Il 30enne è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Una lite scatenata per futili motivi, ma che è diventata più grave del previsto: nel pomeriggio di martedì 22 febbraio, la Sala operativa della Questura di Monza ha ricevuto diverse segnalazioni relative a una violenta lite tra due persone in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, i due vivevano insieme e avrebbero discusso proprio per questioni legate alla convivenza e in particolare modo alle pulizie da fare.

Il coltello preso in cucina

L'intervento è avvenuto intorno alle 14 in una struttura di via Cesare Battisti a Monza: i due, dopo aver discusso verbalmente, avrebbero dato vita a una colluttazione. Dopo il litigio, uno dei due sarebbe andato in cucina e avrebbe preso un grosso coltello. Sarebbe poi tornato dal coinquilino e lo avrebbe colpito più volte. I vicini hanno allertato le forze dell'ordine che, al loro arrivo, hanno trovato la vittima gravemente ferita: l'uomo è stato quindi trasferito con un'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo dove è stato stabilizzato. È ricoverato in prognosi riservata e ha riportato diverse ferite all'addome, alla schiena e alla gamba.

L'uomo arrestato e portato in carcere

Gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della polizia scientifica – oltre a svolgere tutti i rilievi del caso – hanno fermato l'uomo in flagranza di reato e sequestrato l'arma ancora insanguinata. Il trentenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Dagli accertamenti è emerso che avesse anche diversi precedenti di polizia. L'uomo è stato portato nel carcere di Monza dove rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria.