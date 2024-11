Litiga col fratello e gli dà fuoco: 46enne ustionato a volto e corpo, è grave

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Ha dato fuoco al fratello dopo una lite: è successo ieri, nella serata di venerdì primo novembre a Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'uomo aggredito, un quarantaseienne, si trova in gravi condizioni: ha riportato ustioni sulla maggior parte del corpo e al volto. Per il fratello, invece, è scattato l'arresto. Si tratta di un cinquantenne trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Dà fuoco al fratello dopo una lite: cosa è successo

L'allarme è stato lanciato dai residenti di via Sciaccia, a Busto Arsizio, spaventati per aver sentito forti grida lungo la via. Ad urlare era il quarantaseienne non appena avvertito il dolore delle ustioni. Ha iniziato ad urlare e a correre: è così che lo hanno trovato i soccorsi arrivati immediatamente.

Sul posto, dopo la chiamata al numero di emergenza unico 112, si sono recati gli investigatori della Polizia di Stato insieme gli operatori del pronto soccorso sanitario, arrivati con un'automedica e un'ambulanza.

Il racconto dell'aggressore

Interrogato dagli inquirenti arrivati sul posto, il cinquantenne ha raccontato di essere rimasto vittima di un incidente. Durante le verifiche, però, gli agenti hanno accertato che, invece, è stato proprio il cinquantenne a lanciare l'alcol sul fratello, per fargli prendere fuoco. Dopo una notte d'indagini per ricostruire i fatti, agenti e la pm Martina Melita hanno arrestato l'uomo. Ancora da chiarire, però, il motivo della lite che ha portato alla terribile aggressione.

Come sta il fratello aggredito

Dopo l'accaduto, il fratello aggredito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. È stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, al pronto soccorso. Gran parte del corpo e il volto sono coperte da ustioni di secondo e terzo grado, si trova in gravi condizioni.