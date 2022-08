Lite per il posto auto condominiale finisce in tragedia: fermato un uomo per tentato omicidio Un 76enne è salito sull’auto e ha ingranato la marcia, investendo il vicino che aveva occupato il suo posto auto. I soccorsi allertati da un altro condomino che ha assistito alla scena.

È mattina presto a Canonica d'Adda, placida provincia di Bergamo. Un uomo, un 76enne residente in zona, sta tornando a casa dopo alcune commissioni. Si trova al volante della sua macchina, un Hummer nero, quando si accorge che il suo posto auto condominiale è occupato da un'altra vettura. Così va su tutte le furie, e inizia a dare in escandescenze. Al punto da tentare di uccidere il responsabile di quell'affronto.

Il vicino di casa investito con il Suv

Il destinatario di tanta rabbia è il vicino, un 36enne con il quale, in passato, il conducente del grande suv aveva già avuto da dire. Il 76enne scende dall'auto, insulta l'altro guidatore. Che, dal canto suo, non fa una piega.

È allora che il più anziano risale in macchina e, in preda all'ira, schiaccia forte il piede sull'acceleratore. Investendo così il giovane uomo, e procurandogli seri danni: si trova infatti ora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero fortunatamente in miglioramento.

Arrestato per tentato omicidio

Il 76enne è stato immediatamente arrestato e messo ai domiciliari, lì nel suo appartamento. Da qui dovrà attendere la convalida dell'arresto, mentre i Carabinieri di Treviglio stanno effettuando tutti i rilievi del caso. L'accusa è pesantissima: tentato omicidio.

Le antiche ruggini tra i due

Pare che le liti tra i due, proprio per quel singolo posto auto, fossero piuttosto frequenti: gli altri vicini di casa raccontano infatti di toni di voce alti e minacce che risuonavano spesso nel cortile condominiale del palazzo. Ed è stato proprio un altro condomino, che ha assistito alla scena dell'investimento, ad allertare i soccorsi.