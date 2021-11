Lite in una stazione della metropolitana di Milano, accoltellato un uomo: 31enne trasferito in ospedale Il ragazzo di 31 anni è stato trasferito in ospedale, ma non versa in gravi condizioni: i carabinieri sono sulle tracce del suo aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo è stato accoltellato in provincia di Milano: è successo a Sesto San Giovanni nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 novembre. Il 31enne è stato trasferito in ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi. Non è ancora stato trovato il responsabile: i carabinieri quindi hanno avviato le indagini per rintracciarlo.

L'aggressione avvenuta nella metro di Sesto Rondò

Stando ai primi elementi ottenuti, sarebbe accaduto tutto nel mezzanino della stazione della metro di Sesto Rondò, in piazza Quattro Novembre. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto i due a litigare. A un certo punto, il responsabile ha tirato fuori un coltello e ha aggredito il 31enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia.

I rilievi affidati ai carabinieri di Milano

I medici e i paramedici, dopo aver fornito le cure sul posto, hanno accertato che il ragazzo non fosse in pericolo di vita. È stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. I carabinieri, oltre a ricostruire tutto l'episodio e aver fatto i rilievi, stanno cercando di risalire all'identità dell'aggressore. Fondamentale sarà quindi la testimonianza del 31enne che spiegherà cosa è successo e soprattutto chi lo ha ferito.

Leggi anche Una lite e poi la sparatoria fuori da un bar a Pero: ferito un uomo di 38 anni

A ottobre accoltellato un altro ragazzo

Un fatto simile è avvenuto lo scorso mese in piazza XXIV maggio a Milano: un ragazzo è stato accoltellato alla testa e alla gamba da un gruppo di giovani. Il ragazzo è stato poi trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Sul caso hanno aperto le indagini i carabinieri di Milano che si sono messi subito sulle tracce degli aggressori.