Lite in cortile per il parcheggio, 31enne minaccia di morte con una pistola (finta) il vicino di casa Una donna di 31 anni di Verano Brianza è stata denunciata dai carabinieri di Seregno, cittadina della provincia di Monza, per minacce aggravate.

Immagine di repertorio

Una donna di 31 anni di Verano Brianza è stata denunciata dai carabinieri di Seregno, cittadina della provincia di Monza, per minacce aggravate. L'accusa le è stata mossa dopo che la 31enne ha minacciato di morte con una pistola finta un inquilino del palazzo in cui entrambi vivono. La causa della violenta lite che è sfociata nell'estrazione dell'arma finta sarebbe riconducibile ad un problema relativo ad un parcheggio.

Minaccia di morte un vicino con una pistola per un parcheggio

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, il posteggio auto in questione sarebbe da tempo conteso da due vicini: la donna in questione, che ha precedenti penali per reati contro la persona, e un'altra persona che vive nel palazzo. A ricevere le minacce di morte, però, è stato un uomo di 58 anni di origini romene che, dopo essersi affacciato al balcone richiamato dalle urla in cortile, è stato raggiunto dalle strilla della donna.

Donna di 31 anni accompagnata in ospedale per accertamenti sanitari

La trentunenne l'avrebbe offeso con parolacce e insulti razziali prima di minacciarlo con una pistola in mano, riproduzione della Beretta 92 Fs. Il vicinato ha dunque allertato immediatamente i carabinieri che si sono precipitati sul posto. Ma anche davanti ai militari, la donna avrebbe ribadito che prima o poi avrebbe "ammazzato" il 58enne. Calmata, è stata trasferita dagli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia al pronto soccorso per accertamenti medici.